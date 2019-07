Economia de Cabo Verde cresce 5,2% no primeiro trimestre de 2019

O maior contributo das despesas do consumo final e das exportações fez com que o Produto Interno Bruto de Cabo Verde no primeiro trimestre de 2019 tenha crescido 5,2% em termos homólogos, informou o Instituto Nacional de Estatística.

A variação registada no primeiro trimestre do ano representa, no entanto, uma quebra de três pontos percentuais face à contabilizada no último trimestre de 2018, quando atingiu 8,2%.

O Instituto Nacional de Estatística informou por outro lado ter procedido a uma revisão da taxa de crescimento prevista para o ano de 2018, que cedeu 40 pontos base ao ter passado de 5,5% para 5,1%.

No primeiro trimestre do ano o consumo final registou uma variação positiva de 8,8%, com o consumo privado a ter crescido 5,3% (3,8% no quarto trimestre de 2018) e o consumo público a ter aumentado 20,8% (6,0% no trimestre anterior).

O investimento ou formação bruta de capital fixo registou uma variação homóloga negativa de -11,4% em volume no primeiro trimestre de 2019 (variação de 14,0% no trimestre anterior).

As exportações de bens e serviços registaram no 1º trimestre uma variação homóloga de 8,0% (7,4% no trimestre anterior), enquanto as importações, em termos homólogos, aumentaram 2,1%. (Macauhub)