Encontro de empresários da China e dos países de língua portuguesa foi positivo para São Tomé e Príncipe

O 14º Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa teve um saldo positivo, disse quinta-feira em São Tomé o director da Agência para a Promoção do Comércio e Investimento (APCI) de São Tomé e Príncipe.

Rafael Branco disse ainda que o encontro realizado nos dias 8 e 9 de Julho corrente enquadra-se na estratégia do governo e avançou três objectivos fundamentais – promoção de São Tomé e Príncipe e das oportunidades de investimento, atracção de investimento e, por último, a divulgação da agência e da sua função junto dos investidores nacionais e estrangeiros.

O director da APCI, citado pela agência noticiosa STP-Press, garantiu que o objectivo de promoção do país e das oportunidades de investimento existentes foi alcançado, “uma vez que não se limitou a apresentar o arquipélago mas igualmente as diferentes políticas sectoriais.”

Ao efectuar a avaliação dos resultados do encontro empresarial, Rafael Branco reconheceu e enalteceu o sector do turismo que, na sua perspectiva, é aquele que em termos de investimento está mais estruturado, salientando que é fruto do resultado da evolução que o sector tem conhecido nos últimos tempos.

O 14º encontro empresarial entre a China e os países de língua portuguesa foi organizado em conjunto pela Agência de Promoção do Comércio e Investimento de São Tomé e Príncipe, pelo Conselho para a Promoção do Comércio Internacional da China e pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, tendo encerrado com a assinatura de seis acordos e memorandos. (Macauhub)