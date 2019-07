Moçambique pretende continuar a participar na iniciativa Faixa e Rota

Moçambique vai continuar a participar activamente na iniciativa Faixa e Rota, através da presença em grandes eventos como a Exposição Internacional de Importações da China em Xangai, disse recentemente em Maputo um responsável ministerial.

António Inácio Júnior, director para a Ásia e Oceânia do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, disse ainda que Moçambique vai apoiar os trabalhos preparatórios da 6.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau apelou à participação da China na Feira Internacional de Maputo que será realizada em Agosto próximo.

O responsável, que recebia na altura uma delegação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau chefiada pelo secretário-geral adjunto, Ding Tian, para a realização de contactos com responsáveis moçambicanos, manifestou a intenção do seu país em aproveitar plenamente os mecanismos bilaterais e multilaterais, além de criar novos modelos de cooperação.

Ding Tian informou António Inácio Júnior das actividades realizadas pelo Fórum de Macau para reforçar a cooperação tanto com Moçambique como com os outros países de língua portuguesa, para promover o intercâmbio bilateral e aprofundar a abordagem entre o Fórum de Macau e os países de língua portuguesa.

Esse intercâmbio e abordagem envolve diversos aspectos, como sejam as políticas de investimento, oportunidades de mercado, ambientes de negócio, complementaridade das vantagens, entre outros, tirando o maior partido de Macau enquanto Plataforma para alargar as áreas de cooperação empresarial.

A delegação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau manteve ainda encontros com o ministro da Indústria e Comércio de Moçambique, Ragendra de Sousa e com o director-geral da Agência para a Promoção de Investimento e Exportações de Moçambique (Apiex), Lourenço Sambo.

O ministro Ragendra de Sousa afirmou que o Fórum de Macau tem desenvolvido diversas actividades com resultados notáveis, contribuindo de forma empenhada para a cooperação económica e comercial entre a China e Moçambique e agradeceu ao Secretariado Permanente os esforços envidados para a promoção da exportação de produtos agrícolas de Moçambique para a China. (Macauhub)