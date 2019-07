Angola leva a leilão nove blocos petrolíferos nas águas da Bacia do Namibe

O governo de Angola vai levar a leilão nove blocos petrolíferos nas águas da Bacia do Namibe, anunciou segunda-feira em Moçâmedes o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Azevedo, ao intervir na sessão de abertura do III Conselho Consultivo do ministério a decorrer sob o lema “Reestruturação do sector dos recursos minerais e petróleos: Um compromisso para o desenvolvimento socioeconómico do país.”

Segundo o ministro e de acordo com o cronograma, a estratégia geral de atribuição de concessões petrolíferas para o período 2019-2025 prevê a licitação de nove blocos petrolíferos naquela bacia, sendo que o anúncio oficial da licitação desses blocos deverá ocorrer em Outubro deste ano.

“A província do Namibe entrará assim no mapa da indústria petrolífera nacional, além da grande importância e contributo que tem dado a nível das rochas ornamentais, com produtos com boa aceitação no mercado internacional”, adiantou o ministro, citado pela agência noticiosa Angop.

Diamantino Azevedo anunciou, por outro lado, terem várias empresas adquirido títulos de prospecção na província, atendendo ao seu potencial mineralógico, tendo citado os casos da Atabamaik, que pretende explorar cobre, a chinesa General Mining que procura terras raras e a Vig World, em parceria com a empresa espanhola Tolsa, em busca de lítio.

O ministro afirmou que a reestruturação do sector dos Petróleos e Gás está praticamente concluída, merecendo agora atenção a consolidação dos processos operacionais da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG, a nova concessionária nacional), do Instituto Regulador de Derivados de Petróleo (IRDP) e da Sonangol – EP, que vai permitir que a empresa se dedique ao seu negócio nuclear, que é a exploração, desenvolvimento, produção, refinação, armazenagem e distribuição de hidrocarbonetos.

Nos últimos meses, indicou que além da estratégia de licitação de novas concessões petrolíferas, foram também tratados outros instrumentos ligados ao sector, como a estratégia de refinação, incluindo o desenvolvimento de pólos petroquímicas. (Macauhub)