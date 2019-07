Beijing Capital Airlines inicia ligação Xi’an-Pequim-Lisboa a 30 de Agosto

A companhia aérea Beijing Capital Airlines inicia dia 30 de Agosto a ligação aérea regular entre Xi’an e Lisboa, com uma escala em Pequim, anunciou segunda-feira em Lisboa o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.

A nova ligação, anunciada em Junho passado, iniciar-se-á com três frequências semanais, indo substituir a anterior entre Hangzhou, costa leste da China, e Lisboa, com escala em Pequim, suspensa em Outubro de 2018, sendo operada com aviões Airbus A330, com capacidade máxima para 440 passageiros.

Durante a cerimónia, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, destacou a importância da parceria Portugal-China, lembrando que em 2019 se celebrará o 40.º aniversário do estabelecimento oficial de relações diplomáticas entre os dois países.

Recordou também que em 2018 Portugal recebeu mais de 315 mil turistas chineses, num crescimento médio anual nos últimos três anos de 25%, o que motiva a manter uma relação “cada vez mais próxima” com a China, segundo a agência noticiosa Lusa.

No primeiro ano que voou para Portugal, a Beijing Capital Airlines, companhia de baixo custo subsidiária da Hainan Airlines, transportou mais de 80 mil passageiros, segundo dados da empresa, tendo-se a taxa média de ocupação do voo fixado-se em 80% nos meses mais fracos, enquanto na época alta superou 95%. (Macauhub)