Empresa Moçambicana de Exploração Mineira passa a deter 5,0% de subsidiária de grupo mineiro australiano

A Empresa Moçambicana de Exploração Mineira (EMEM) passou a controlar uma participação de 5,0% no capital social da Twigg Exploration and Mining Limitada, uma subsidiária da Syrah Resources, informou este grupo mineiro em comunicado ao mercado divulgado através da Bolsa de Valores da Austrália.

O comunicado acrescenta que a entrega desta participação, que não teve qualquer custo para a estatal moçambicana, decorre do acordo mineiro alcançado entre o grupo Syrah Resources e o governo de Moçambique, conforme comunicação ao mercado divulgada em 27 de Setembro de 2018.

O grupo anunciou em Dezembro de 2017 ter assinado um contrato para fornecer à empresa chinesa Zhanjiang Juxin New Energy Materials 20 mil toneladas de grafite a ser extraída na concessão de Balama, que se seguiu a um outro anúncio, em Setembro desse mesmo ano, de um contrato para fornecer 30 mil toneladas de grafite à Jixi BTR Graphite Industrial, subsidiária do grupo chinês com sede em Shenzhen BTR New Energy Materials.

A concessão de Balama, província de Cabo Delgado, fica a cerca de 200 quilómetros a ocidente da cidade portuária de Pemba, dispondo de reservas provadas e prováveis de 81,4 milhões de toneladas, com um conteúdo de grafite de 13,2 milhões de toneladas. (Macauhub)