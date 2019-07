Macau recebe 20,2 milhões de visitantes de Janeiro a Junho de 2019

Mais de 20,2 milhões de pessoas visitaram Macau no decurso do primeiro semestre de 2019, número que representa um acréscimo de 20,6% em termos homólogos, informaram os Serviços de Estatística e Censos, que acrescentaram terem os visitantes permanecido no território por um período médio de 1,1 dias, com uma quebra de 0,1 dias.

A China Continental foi responsável por 14,3 milhões de visitantes ou 70,8% do total, com um aumento de 22,3% em termos anuais, a que se seguiram Hong Kong com 3,6 milhões (mais 23,2%), Taiwan com 535,5 mil (mais 2,0%) e Coreia do Sul com 450 mil (mais 6,2%).

Em Junho, Macau recebeu a visita de 3,0 milhões de pessoas, sendo que as provenientes da China Continental ascenderam a 2,1 milhões, com um aumento homólogo de 19,9%.

O número de visitantes entrados em Junho por via terrestre ascendeu a 2,2 milhões, um aumento de 51,5% em termos anuais, sendo que pelas Portas do Cerco entraram 1,5 milhões e pela Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau chegaram 476,1 mil visitantes. (Macauhub)