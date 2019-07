Economia de Angola contrai-se 0,4% no primeiro trimestre de 2019

A economia de Angola registou uma contracção de 0,4% no primeiro trimestre de 2019 em relação ao período homólogo de 2018, informou terça-feira em Luanda o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O comunicado do INE informa que a variação negativa registada no Produto Interno Bruto (PIB) deve-se, fundamentalmente, às actividades de Comércio (-3,2%), Financeiras (-4,8%), Indústria Transformadora (-6,5%), Telecomunicações (-6,8%) e Petróleo (-6,9%).

As actividades que mais contribuíram de forma positiva para a formação do PIB no primeiro trimestre do ano foram a Electricidade e Água (+9,6%), Construção (+11.3%), Governo (+2,3%) e Imobiliário (+2,9%).

Em Junho passado, a Economist Intelligence Unit divulgou um relatório no qual se prevê que Angola deverá registar dois anos consecutivos de contracção económica em 2019 e 2020, com taxas negativas de 3,8% e 3,6%, respectivamente, antes de voltar a crescer à taxa média de 4,2% por ano entre 2021 e 2023. (Macauhub)