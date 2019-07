Empresa portuguesa associa-se a grupo da China para projecto imobiliário em Portugal

A empresa portuguesa Teixeira Duarte estabeleceu uma parceria com o grupo China State Construction Engineering Corporation para o desenvolvimento de um projecto imobiliário em Oeiras, arredores da capital Lisboa, anunciou a empresa em comunicado divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A parceria foi efectuada com a venda de uma participação de 50% de uma sua participada à CSCEC – China Construction Portugal, sociedade de direito português subsidiária do grupo chinês, negócio que vai ter um impacto nos resultados da Teixeira Duarte estimado em cerca de 22,2 milhões de euros.

O empreendimento será constituído por diversos edifícios de escritórios, habitação e comércio, integrados num grande parque verde, num modelo que se pretende que seja uma referência de inovação e sustentabilidade.

A Teixeira Duarte actua em Portugal desde 1921, tendo uma experiência consolidada no sector imobiliário com mais de 40 anos, incluindo em projectos de grande escala em diversos segmentos do mercado e em vários países, tendo neste projecto como parceiro o grupo China State Construction Engineering Corporation, um dos maiores conglomerados de investimento e construção a nível mundial, número 21 na lista “Fortune Global 500”. (Macauhub)