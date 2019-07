Angola realiza concurso público para concessões nas áreas dos diamantes, ferro e fosfatos

O Governo de Angola vai realizar, este ano, um concurso público para cinco concessões nas áreas dos diamantes, ferro e fosfato, anunciou em Moçamedes, capital do Namibe, o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos.

O ministro Diamantino de Azevedo disse que o concurso prevê a licitação de duas concessões de diamantes nas províncias da Lunda Norte e Lunda Norte/Lunda Sul, uma de ferro, na província do Cuanza Norte, e duas de fosfatos, nas províncias de Cabinda e Zaire.

Azevedo referiu ainda que a actual concessionária, Ferrangol, deverá prosseguir com o processo de negociação com as empresas AngloAmerican, para prospecção de cobre na província do Moxico e terras raras no Cunene, com a Rio Tinto para prospeção de cobre, no Moxico, e diamantes, nas Lundas, com a De Beers, para prospecção de diamantes nas Lundas, e com a Kumba – empresa sul-africana, para a prospecção de ferro.

O ministro angolano anunciou também para os próximos tempos, o arranque da produção, exportação e comercialização de ouro e a avaliação do projecto de prospecção de terras raras do Longonjo, província do Huambo. (Macauhub)