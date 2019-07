Banco Mundial concede a Angola 820 milhões de dólares para apoiar populações

O Banco Mundial vai conceder a Angola 820 milhões de dólares apoio às Políticas de Desenvolvimento (DPO) e ao reforço do Sistema Nacional de Proteção Social, segundo noticiou a agência Angop.

Os acordos assinados na terça-feira, em Luanda, são consequência do financiamento recentemente aprovado pelo Conselho de Administração do Grupo Banco Mundial em Washington, que visa a sua aplicação em três iniciativas estruturantes do governo angolano.

O acordo prevê a concessão de 500 milhões de dólares para apoio às Políticas de Desenvolvimento (DPO) e outros 320 milhões de dólares destinados ao Sistema Nacional de Proteção Social.

Segundo a Angop foi igualmente aprovado um apoio de outros 500 milhões de dólares para o financiamento do projecto de águas BITA que se destina à produção e distribuição de água potável em Luanda.

O ministro das Finanças, Archer Mangueira, disse na altura que o sistema de proteção social visa fazer com que as famílias vulneráveis possam alcançar o seu auto-sustento e o projecto de Fortalecimento do Sistema de Protecção Social visa mitigar o impacto das reformas dos subsídios no poder de compra dos consumidores. (Macauhub)