China e Portugal principais investidores estrangeiros em Angola

A China com 15 projectos no valor de 175 milhões de dólares e Portugal com 12 projectos e um valor de 5,8 milhões de dólares foram os principais investidores em Angola no decurso dos últimos 12 meses, segundo Licínio Vaz Contreiras, presidente do Conselho de Administração da Agência de Investimento e Promoção das Exportações (Aipex).

O presidente da Aipex, ao usar da palavra na cerimónia de lançamento do projecto do Centro Político Administrativo (Bairro dos Ministérios), disse que de 26 de Junho de 2018 até 30 de Junho de 2019 foram registados 155 projectos de investimento, no montante global de 2489 milhões de dólares.

Vaz Contreiras disse ainda que dos projectos apresentados à Aipex 74 estão ligados à indústria, 38 ao comércio, 21 a seguros e serviços, nove à agricultura, quatro à construção civil, entre outras áreas, sendo que 38 estão já em funcionamento e outros 74 em fase de execução.

A Lei de Investimento Privado fixa os benefícios e as facilidades que o Estado angolano concede aos investidores privados e os critérios de acesso aos mesmos, bem como estabelece os direitos, deveres e as garantias dos investidores provados.

Publicado em Diário da República a 25 de Junho de 2018, o diploma qualifica de prioritários os segmentos de mercado que se identifiquem como tendo potencial de substituição de importações ou fomento e diversificação da economia, incluindo a exportação. (Macauhub)