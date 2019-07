China garante reforçar apoios a Angola

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi prometeu reforçar ainda mais os laços estratégicos entre a China e Angola, segundo a agência Xinhua.

Wang Yi, que falava durante um encontro realizado terça-feira, em Pequim, com o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Domingos Augusto disse ainda que a China está pronta para concretizar o consenso alcançado pelos dirigentes dos dois países e reforçar a comunicação estratégica com Angola.

“A China continuará a incentivar as suas empresas e instituições a cooperarem com Angola, fornecerá assistência dentro de suas capacidades e facilitará a diversificação económica do país africano” disse Wang.

O ministro chinês pediu igualmente que as duas partes continuem a promover a cooperação no âmbito da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota e do Fórum de Cooperação China-África.

Manuel Augusto, que está em visita à China como enviado especial do presidente angolano, João Lourenço, elogiou o apoio de longa data da China para o desenvolvimento de Angola e expressou a disposição do seu país de continuar com a cooperação pragmática e estratégica com a China. (Macauhub)