Grupo italiano ENI descobre mais petróleo em Angola

A realização do furo Agogo 2, o primeiro poço de avaliação do campo Agogo, no bloco 15/06, no mar de Angola, permitiu concluir a existência de 650 milhões de barris de petróleo naquele campo, informou quinta-feira em Milão o grupo italiano ENI.

O Agogo-2 foi perfurado pelo navio-sonda Poseidon, a três quilómetros a noroeste do poço de descoberta Agogo-1, a aproximadamente 180 quilómetros da costa e a 23 quilómetros da Unidade Flutuante de Produção e Armazenamento (FPSO) N’Goma.

Os dados obtidos no Agogo-2 indicam uma capacidade de produção que excede 15 mil barris de petróleo por dia.

O Bloco 15/06 é operado pela ENI, com uma participação de 36,8421%, pela Sonangol P&P que detém 36,8421% e pela SSI Fifteen Limited que detém os restantes 26,3158%. (Macauhub)