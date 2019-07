Portugal lança concurso público internacional para terminal portuário Vasco da Gama

O governo português vai lançar um concurso público internacional para a concessão do terminal portuário Vasco da Gama, em Sines, disse a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, no final da reunião quinta-feira Conselho de Ministros.

A ministra disse ainda que o investimento, totalmente privado e estimado em 624 milhões de euros, irá aumentar a capacidade de movimentação daquele porto na costa atlântica sul de Portugal para três milhões de TEU.

“O novo cais vai permitir a atracação em simultâneo de três navios de transporte de contentores”, acrescentou Ana Paula Vitorino.

O Conselho de Ministros aprovou igualmente as alterações às bases da concessão da exploração, em regime de serviço público, do Terminal XXI, também no porto de Sines, permitindo que o mesmo passe a ter capacidade para acolher entre três a quatro navios em simultâneo.

O investimento será de 547 milhões de euros e será suportado pela concessionária actual PSA Sines – Terminais de Contentores, subsidiária da “Port of Singapore Authority”, permitindo um aumento de capacidade de 2,7 milhões para mais de quatro milhões de TEU.

A ministra referiu que, com estes dois projectos, “o porto de Sines passará a ter uma capacidade de movimentação de contentores superior a sete milhões de TEU, em linha com os portos internacionais que são directamente concorrentes, caso dos do norte de África (Marrocos), dos espanhóis e do norte da Europa.” (Macauhub)