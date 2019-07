Brasil inicia exportação de produtos lácteos para a China em Agosto

As primeiras exportações de produtos lácteos do Brasil para a China deverão ter lugar já em Agosto próximo, disse a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil.

A ministra Tereza Cristina, em entrevista a um canal de televisão associado da TV Globo no Estado de Mato Grosso do Sul, disse que depois da aprovação de 24 unidades industriais pelas autoridades da China falta apenas que os veterinários responsáveis sancionem o envio das encomendas, “o que deverá ter lugar segunda-feira, 29 de Agosto.”

“O Brasil não é um grande exportador de produtos lácteos, mas vai passar a sê-lo, o que é particularmente bom para o sector, que está a viver uma grande crise derivada dos preços no produtor”, disse a ministra.

Tereza Cristina informou que a China importa anualmente cerca de 800 mil toneladas de produtos lácteos, cerca de 200 mil toneladas mais do que o Brasil produz, estando a aceitar de bom grado os produtos importados “depois de um caso grave de contaminação de leite ocorrido há uns anos.”

A ministra da Agricultura tem uma viagem prevista para a China em Agosto, a segunda desde que assumiu o cargo, tendo a anterior tido lugar em Maio.

Tereza Cristina disse igualmente esperar uma abertura maior dos chineses para as carnes produzidas no Brasil, uma vez que a China tem estado a sofrer uma epidemia grave de peste suína africana, que tem grande provocado o abate de grande quantidade de porcos e uma expectativa de aumento das importações. (Macauhub)