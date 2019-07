Pró Capital de Cabo Verde recebe dotação financeira

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, preside hoje, 29 de Julho, na Praia ao lançamento da primeira operação de montagem financeira da Pró Capital, segundo informação oficial.

A Pró Capital é uma sociedade de risco de capitais exclusivamente público que visa dinamizar a criação e o desenvolvimento de empresas cabo-verdianas, com o objectivo de realizar participações em empresas com forte potencial de crescimento e desenvolvimento.

Enquadrada no sistema de financiamento à economia, dispondo de uma dotação financeira de 550 mil contos (5,5 milhões de dólares), o objectivo da sociedade é financiar as actividades das micro, pequenas e médias empresas, até ao máximo de 49% do capital social em regime de capital de risco.

A presidente do conselho de administração da Pró Capital, Adalgisa Vaz, que foi empossada a 16 de Abril passado, afirmou na ocasião que o papel da sua equipa passa igualmente por promover e desmistificar o conceito de capital de risco.

O ministro Olavo Correia disse nessa altura que quem vai avaliar o risco dos projectos é o sistema bancário, “não o governo”, sendo que uma vez feita a avaliação o Estado pode entrar quer no capital, quer concedendo garantias.

O capital de risco constitui uma forma de financiamento, proporcionando às empresas meios financeiros estáveis para a gestão dos seus planos de desenvolvimento, sendo uma das principais fontes de financiamento para jovens empresas, iniciativas empresariais e investimentos de risco com elevado potencial de rentabilização. (Macauhub)