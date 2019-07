Ministro Ernesto Araújo anuncia novos investimentos da China no Brasil

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Ernesto Araújo, anunciou investimentos da China em projectos de infra-estruturas e de energia no Brasil, no decurso de uma conferência de imprensa realizada em Brasília, noticiou a imprensa brasileira.

Ernesto Araújo, que não pormenorizou quais os projectos nem quais as empresas envolvidas, disse que se centram nos dois sectores que mencionou e têm por objectivo reduzir o custo logístico associado à exportação de produtos agrícolas.

O ministro, que adiantou que “o facto de pretendermos estabelecer uma relação mais próxima com os EUA não vai de forma alguma atrapalhar a relação com a China”, recordou que o Brasil deixou-se atrasar nos dois sectores em que os chineses estão agora interessados em investir.

No decurso da conferência realizada após a reunião dos BRICS, Ernesto Araújo disse ainda esperar que os produtos agrícolas brasileiros tenham maior presença no mercado chinês e adiantou que a China está interessada em alguns produtos industriais brasileiros, como sejam máquinas e instrumentos.

O ministro também disse que o potencial de investimento do banco do BRICS no país, previsto para mil milhões de dólares, está aquém de seu potencial, citando o valor de 121 milhões de dólares registado até à data. (Macauhub)