Proprietário da Rovos Rail interessado em investir em Angola

O proprietário do operador turístico sul-africano Rovos Rail afirmou segunda-feira na cidade do Huambo, no planalto central de Angola, estar interessado em investir no país atendendo ao potencial existente em diversas áreas, noticiou a imprensa angolana.

O sul-africano Rohan Vos, que acompanha os cerca de 50 turistas de diversas nacionalidades que viajam num comboio de luxo entre as cidades de Dar es Salaam e do Lobito, adiantou ir fazer a promoção de Angola junto de investidores do seu país, segundo a agência noticiosa Angop.

Apesar da guerra civil que o país viveu durante cerca de 30 anos, é visível o esforço das autoridades “em tornar o país nas terras do recomeço”, daí razão a de divulgar mais ainda a sua imagem no contexto internacional, disse.

Antes de receber cumprimentos de despedida da governadora da província do Huambo, Joana Lina, a comitiva integrada por 56 turistas, entre sul-africanos, norte-americanos, ingleses, suíços, holandeses, australianos e neozelandeses, percorreu as principais artérias da cidade do Huambo, onde visitou, entre outros, a zona de tanques de guerra no bairro da Chiva, a fábrica de cerveja Nocebo Cuca, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, a Biblioteca Constantino Camôli e o jardim da Culatra.

A composição partiu de Dar Es Salaam, Tanzânia, dia 14 de Julho, com destino a Angola, no âmbito de um safari de comboio trans-africano denominado “Os dois oceanos”, entrou pela Zâmbia, atravessou a República Democrática do Congo, chegou ao Luau, no Moxico, e terá como último ponto a cidade portuária do Lobito, província de Benguela. (Macauhub)