Défice da balança comercial de Macau melhora no primeiro semestre de 2019

O saldo negativo da balança comercial de Macau registou uma melhoria de 3,3% em termos homólogos no primeiro semestre de 2019 ao ter-se situado em 36 016 milhões de patacas (4502 milhões de dólares), informaram os Serviços de Estatística e Censos.

A melhoria do défice registado nos primeiros seis meses do ano em curso derivou do facto de as exportações terem aumentado 3,3% para 6403 milhões de patacas e as importações contraído 1,7% para 42 420 milhões de patacas.

O valor das exportações de mercadorias para os países de língua portuguesa (969 mil patacas) e para os países da iniciativa “Faixa e Rota” (90 milhões de patacas) de Janeiro a Junho desceram 96,0% e 33,5%, respectivamente.

Por seu turno, o valor das importações de mercadorias dos países de língua portuguesa (432 milhões de patacas) e dos países da “Faixa e Rota” (6,28 mil milhões de patacas) cresceram 9,8% e 85,9%, respectivamente.

Em Junho Macau exportou bens no valor 906 milhões de patacas, uma quebra homólogo de 14,29%, e importou mercadorias no montante de 6655 milhões de patacas (-8,32%), registando um saldo comercial negativo em 5749 milhões de patacas. (Macauhub)