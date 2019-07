EAU propõem-se investir 2000 milhões de dólares em Angola

Os Emirados Árabes Unidos propõem-se investir cerca de 2000 milhões de dólares na construção de uma linha de montagem de tractores, na produção de gás e energia eléctrica e na agricultura, garantiu terça-feira em Luanda o xeque do Dubai.

Ahmed Dalmoor Al Maktoum, no final de uma audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da República, João Lourenço, disse acreditar que os efeitos da cooperação começarão a ser sentidos dentro de seis meses, segundo a agência noticiosa Angop.

Disse ainda que a cooperação no sector da produção do gás vai permitir reduzir os custos com a electricidade e apoiar o funcionamento da indústria, manifestando, também, o interesse de trabalhar em projectos de dessalinização de água bem como em projectos que ajudem a reduzir o desemprego.

Os Emirados Árabes Unidos são uma confederação de monarquias árabes localizada no Golfo Pérsico e têm a sexta maior reserva de petróleo do mundo, sendo uma das mais desenvolvidas economias do Médio Oriente. (Macauhub)