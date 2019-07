Grupo israelita constrói terminal de cereais em Nacala, Moçambique

O grupo Mitrelli procedeu recentemente ao lançamento da primeira pedra para a construção de um terminal graneleiro de cereais no porto de Nacala, província de Nampula, região norte de Moçambique, noticiou a imprensa local.

A construção do terminal acontecerá em duas fases distintas, sendo que a primeira inclui um terminal de cereais com uma capacidade de descarga de 300 toneladas por hora, uma capacidade de armazenamento de 40 mil toneladas e instalações de embalagem.

A segunda fase, a desenvolver-se no decurso do terceiro ano de operações, inclui a construção de terminal de adubos a granel, adjacente ao terminal de cereais e com capacidade semelhante.

A agência noticiosa AIM escreveu que o investimento total está estimado em 200 milhões de dólares.

O grupo Mitrelli, de origem israelita, está presente em três países africanos, Angola, Gana e Quénia, sendo o corrente investimento o primeiro que efectua em Moçambique. (Macauhub)