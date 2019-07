Presidente de Angola apela ao aumento do investimento privado

O Presidente de Angola apelou terça-feira em Luanda o aumento do investimento na economia a fim de melhorar a oferta de postos de trabalho, sobretudo no sector privado, ao discursar no acto de abertura do Fórum Empresarial.

João Lourenço reconheceu que a taxa de desemprego aumentou em consequência da recessão registada nos últimos anos, “problema que será resolvido apenas através de mais investimento, sobretudo do privado”, segundo a agência noticiosa Angop.

Dados do Instituto Nacional de Estatística referentes a 2018 indicam que a taxa de desemprego em Angola se situa em 28,8% (cerca de três milhões de pessoas) e atinge, maioritariamente, jovens de ambos os sexos.

Para combater o desemprego, o governo aposta na criação de 250 mil postos de trabalho em diferentes áreas, nos próximos três anos, no âmbito do Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade (PAPE).

O programa, cujo valor de execução está avaliado em 21 mil milhões de kwanzas, foi aprovado recentemente pelo Presidente da República, em Decreto 113/19, de 16 de Julho corrente.

“Angola poderá voltar a crescer do ponto de vista económico, criar mais postos de trabalho e proporcionar aos angolanos, em particular à juventude, melhores rendimentos e, por esta via, aumentar o seu bem-estar e das suas famílias apenas através do investimento”, disse.

O Presidente apelou aos empresários para que invistam mais na pecuária, nas pescas, no turismo e nos outros sectores da economia, tendo recordado a remoção ou redução dos constrangimentos ao investimento privado, bem como as medidas de atracção e captação desse mesmo investimento. (Macauhub)