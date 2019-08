IGAPE de Angola entra no capital da Recredit – Gestão de Activos

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) de Angola passou a fazer parte da estrutura accionista da Recredit – Gestão de Activos, com uma participação de 5,0% do capital social, segundo um despacho presidencial.

O despacho publicado no Diário da República de 22 de Julho determina que a entrada do IGAPE no capital social da Recredit faz com que esta sociedade passe de unipessoal anónima para pluripessoal, segundo a agência noticiosa Angop.

Com esta transformação, a Recredit – Gestão de Activos passa a dedicar-se de modo exclusivo e com o propósito especifico de gerir activos financeiros do estatal Banco de Poupança e Crédito, adquirindo-os pelo seu justo valor de mercado e, acessoriamente, a gestão de activos de participações financeiras e de patrimónios cuja titularidade lhe advenha do seu objecto principal com vista à sua alienação.

O despacho presidencial autoriza a constituição de um Comité de Estratégia e Monitorização, órgão colegial de controlo do Conselho de Administração na condução do plano e actos de gestão, que deve emitir pareceres sobre a aquisição e recuperação de crédito malparado, assim como a gestão de activos.

A Recredit foi criada em 2017 para gerir crédito malparado da banca pública angolana, tendo o Estado nesse mesmo ano atribuído à sociedade 2000 milhões de dólares para comprar os créditos malparados da banca e, com isso, facilitar a recuperação da economia.

O crédito malparado na banca a operar em Angola atingiu 28,3% ou 3350 milhões de dólares em 2018 de um total de empréstimos no montante de 4,16 biliões de kwanzas (11 840 milhões de dólares). (Macauhub)