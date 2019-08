Moçambique divulga dados macro-económicos no sistema do FMI

Os dados macro-económicos de Moçambique passaram a estar disponíveis na Página Nacional de Síntese de Dados (NSDP) após aplicação das recomendações do Sistema Geral de Divulgação de Dados (e-GDDS) do Fundo Monetário Internacional (FMI), informou a instituição.

O comunicado divulgado na página electrónica do FMI refere que este passo vai permitir a publicação de “dados macro-económicos essenciais” através da NSDP, fornecendo informação crítica e de fácil acesso a responsáveis políticos nacionais e a interessados moçambicanos e estrangeiros.

A informação mais acessível, em formatos que possam ser lidos tanto por pessoas como por computadores e mediante um calendário previsto de publicação, “permitirá que todos os utilizadores tenham acesso simultâneo a dados pontuais”, trazendo mais transparência à informação e reduzindo os custos de Moçambique na comunicação de dados a outros órgãos.

O e-GDDS foi lançado pelo Conselho Executivo do FMI em Maio de 2015, substituindo o GDDS criado em 1997, com o objectivo de apoiar a melhoria da transparência dos dados, encorajar o desenvolvimento estatístico e ajudar a criar sinergias entre a disseminação de dados, formulação de políticas e assistência técnica.

O comunicado indica ter Moçambique beneficiado de um projecto para a melhoria da divulgação de dados financiado pelo Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido.

Entre os dados fornecidos pelo governo de Moçambique ao FMI e que constam no e-GDDS encontram-se o Produto Interno Bruto, o Índice de Preços no Consumidor, operações da Administração Central, sínteses monetária e do banco central, dívida externa, balança de pagamentos, reservas internacionais e taxas de câmbio, entre outros. (Macauhub)