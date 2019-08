Atraso na atribuição de licenças motiva abate ilegal de árvores em província de Angola

O atraso na atribuição das licenças de exploração de madeira contribui para o aumento do corte ilegal de árvores no Cuando Cubango, segundo declarações ao Jornal de Angola do presidente da Associação dos Madeireiros daquela província do sudeste de Angola.

Joaquim Santana referiu que, enquanto aguardam pela emissão das licenças de exploração e com o aproximar do fim da campanha florestal em Outubro, muitos madeireiros iniciaram o corte ilegal e desordenado de algumas espécies de madeira.

Duas dessas espécies, mussivi e pau-rosa, foram colocadas em regime de defeso em Agosto de 2018 por um período de dois anos, ainda segundo aquele responsável.

“Os madeireiros estão à espera das licenças de exploração desde o mês de Maio e as pessoas começam a ficar desesperadas devido ao curto tempo que resta para o fim da campanha”, acentuou.

O presidente da Associação dos Madeireiros disse ainda que a situação tem sérias implicações sobre o desenvolvimento sócio-económico do Cubango Cubango, com a perda de significativas receitas de exploração e de venda da madeira. (Macauhub)