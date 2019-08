Cabo Verde Airlines inicia voos para Luanda, Angola e Porto Alegre, Brasil, em Dezembro

A Cabo Verde Airlines começa a voar para Luanda, capital de Angola, a 9 de Dezembro próximo, indo efectuar dois voos regulares por semana, informou a companhia aérea cabo-verdiana em comunicado divulgado na Praia.

A companhia informou ainda que as partidas, a partir da ilha do Sal, serão às segundas e sextas-feiras e as viagens de regresso às quartas-feiras e domingos, partindo o primeiro voo às 22:35 de 9 de Dezembro com chegada prevista para as 06:00 locais, já no dia 10 de Dezembro.

Este anúncio sucede-se a um outro em que a Cabo Verde Airlines dava conta do início dos voos para Porto Alegre, capital do estado brasileiro de Rio Grande do Sul.

O primeiro voo para Porto Alegre terá lugar dia 11 de Dezembro, indo a companhia cabo-verdiana realizar dois voos regulares por semana, às quartas e sextas-feiras com regresso à ilha do Sal às quintas-feiras e sábados.

Esta nova rota entre Porto Alegre e a ilha do Sal procura reforçar a ligação entre Cabo Verde e o Brasil, como parte da presença da companhia no mercado sul-americano e parte integrante da estratégia da empresa em fazer da ilha do Sal a plataforma do Atlântico. (Macauhub)