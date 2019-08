Sistema bancário de Cabo Verde mantém-se vulnerável, afirma banco central

O sistema financeiro de Cabo Verde, em particular o bancário, continua a padecer de um conjunto de vulnerabilidades susceptíveis de condicionar a robustez das instituições, informou o banco central do arquipélago.

O banco informa ainda no seu Relatório de Estabilidade Financeira 2018 que aquele conjunto de vulnerabilidades induz à materialização de riscos para a estabilidade financeira, como sejam o nível de crédito vencido ainda em patamar considerado elevado, a concentração do crédito num número limitado de contrapartes, o considerável nível de de bens recebidos em dação e a concentração do financiamento face aos cinco maiores depositantes.

“Os resultados dos testes de ‘stress’ confirmam a elevada vulnerabilidade do sistema bancário nacional à materialização do risco de crédito, principalmente no que se refere à grande concentração da carteira, num contexto de moderada exposição face ao risco de liquidez e de relativamente baixa exposição do balanço dos bancos aos riscos de taxa de juro e de taxa de câmbio”, pode ler-se.

O documento divulgado quarta-feira adianta que, relativamente aos resultados de 2017, observou-se em 2018 um ligeiro agravamento da vulnerabilidade das instituições face à materialização dos riscos.

No entanto, prossegue o banco central, a análise das condições de estabilidade financeira em 2018 aponta, em termos globais e face a 2017, para uma ligeira melhoria nos fatores de estabilidade, relacionada com o ambiente macro-económico e financeiro, com a situação financeira de empresas e particulares e com o sistema de pagamentos.

“Refira-se, ainda, a manutenção dos níveis de risco relacionados com a gestão das instituições, com a estrutura do sistema bancário, com o mercado de valores mobiliários e com o contágio entre as instituições financeiras”, escreveu o Banco de Cabo Verde, que acrescentou ter-se verificado um aumento da exposição do sistema financeiro nacional a riscos relacionados com a solvabilidade e o desempenho das instituições. (Macauhub)