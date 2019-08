China quer aumentar cooperação com Timor-Leste no sector da indústria petroquímica

A China está interessada em aumentar a cooperação com Timor-Leste nas áreas da industria petroquímica, agricultura e pescas disse o ministro dos negócios estrangeiros da China, Wang Yi, em Banguecoque, durante um encontro com o seu homólogo timorenses, segundo escreve a agência Xinhua.

No encontro com o ministro Dionísio Babo Soares o ministro dos negócios estrangeiros da China disse ainda que o seu país apoia Timor-Leste para que possa ter um maior papel nos assuntos regionais e internacionais.

Wang referiu eu os dois países têm vindo a cooperar no âmbito da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” com o desenvolvimento d uma série de projectos em construção por empresas chinesas que beneficiam e melhoram a vida da população.

Babo Soares disse, por seu turno, que a China é um parceiro e amigo respeitado por Timor-Leste e assegurou que o seu país quer continuar a participar no projecto “Uma Faixa, Uma Rota” reforçando as relações e trabalhando com a China para uma maior desenvolvimento da cooperação bilateral. (Macauhub)