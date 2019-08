Delegação do Estado brasileiro de São Paulo procura investimento chinês

O governador do Estado de São Paulo, no Brasil, João Doria está em Pequim no âmbito de uma visita de uma semana à China destinada a atrair investimentos chineses para o Estado, escreve hoje a agência Xinhua.

A visita da delegação, liderada por Doria, integra 35 empresas brasileiras e tem como ponto alto a inauguração de um escritório comercial de São Paulo, em Xangai, dia dia 9, que terá como objectivo primordial promover o comércio e o investimento bilateral em várias áreas de que se destacam a educação, inovação e tecnologia.

A representação brasileira vai também apoiar investidores chineses que queiram encontrar oportunidades de negócios no Estado de São Paulo.

O governador Doria disse que durante a visita que incluiu Xian, para além de Pequim e Xangai, um dos objectivos é encontrar potenciais interessados em 21 projectos brasileiros de infraestruturas, serviços e tecnologias, avaliados em mais de sete mil milhões de dólares americanos.

A delegação que acompanha o governador Doria integra executivos da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) que pretendem promover o etanol e mostrar o impacto positivo na melhoria da qualidade do ar a partir do uso do biocombustível no Brasil.

Os representantes do sector sucroenergético participarão de reuniões com empresas da área automóvel, petróleo e bioquímica. Entre os pontos a serem discutidos estão a experiência brasileira, logística e possíveis parcerias futuras.

A economia do Estado de São Paulo representa um terço da economia do Brasil. (Macauhub)