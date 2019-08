Índia apoia Banco de Desenvolvimento de Angola na promoção de café

O Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) celebrou um contrato de assistência técnica com uma entidade especializada da Índia para o desenvolvimento e exploração sustentável de fazendas de café, de médio e grande porte, e uma eventual mobilização de empresários indianos para investirem em Angola.

O anúncio foi feito pelo BDA durante um seminário, realizado em Amboim na província do Cuanza Norte, dedicado ao fomento da produção intensiva de café arábica em Angola.

Durante o seminário dois especialistas indianos abordaram a experiência de desenvolvimento do sector do café na Índia e um especialista do Instituto Nacional do Café (INCA), falou sobre o quadro actual do sector do café em Angola.

No Cuanza Sul, cerca de nove mil 600 hectares de terras para produção do café arábica e Robusta foram renovados até Junho de 2018.

O relançamento da produção do café nesta província iniciou 2002, com a produção de sementes, fornecimento de mudas ao sector familiar, aumento das áreas de produção e a recuperação de várias fazendas.

Relativamente às áreas onde já possuía produção foram igualmente recuperadas 14 hectares, enquanto para produção do café foram recuperadas 611 hectares e renovadas 51 hectares.

No Cuanza Sul, o município do Amboim é o maior produtor do café com mais de 100 associações produtivas, 14 cooperativas com quatro mil membros, dos mais de seis mil produtores familiares cadastrados na província e mais de 200 empresariais, numa extensão de 18 mil e 398 hectares nos municípios do Ebo, Mussende, Libolo, Conda, Cassongue e Seles.

Angola produz anualmente sete mil toneladas de café das quais três mil são provenientes da província do Cuanza Sul.

Em 1971, durante a administração portuguesa, Angola produzia 240 mil toneladas por ano. (Macauhub)