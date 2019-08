Governo de Angola paga atrasados a empresas nacionais

O governo de Angola assinou até à data 304 acordos para a liquidação da dívida contraída pelo Estado junto de empresas nacionais, tendo pago 211 mil milhões de kwanzas (595,1 milhões de dólares), disse o ministro das Finanças, Archer Mangueira.

O ministro, citado na edição de segunda-feira do Jornal de Angola, disse ainda que do montante já pago 84 mil milhões de kwanzas foram em dinheiro, 123 mil milhões em títulos do Tesouro e oito mil milhões de kwanzas por compensação fiscal.

Archer Mangueira justificou a lentidão no processo de pagamento das dívidas, com a necessidade de proceder à sua certificação, uma vez que se trata de débitos que não se encontram registados no sistema integrado de gestão financeira do Estado.

O ministro sublinhou que quando a sua equipa chegou ao Ministério das Finanças, em 2017, o processo de regularização das dívidas estava parado, o que levou à elaboração de uma estratégia de regularização que começou a ser executada em Janeiro de 2018.

Nesse ano, disse, foi possível estabelecer 220 acordos de regularização da dívida, que representa um total de 353 mil milhões de kwanzas, dos quais 124 mil milhões foram pagos em dinheiro e 129 mil milhões em títulos do Tesouro. (Macauhub)