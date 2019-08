Ilha do Sal passa a ter ligações aéreas às ilhas de Santiago, São Vicente e Fogo

As ligações aéreas a partir da plataforma da ilha do Sal para as ilhas de Santiago, São Vicente e Fogo iniciam-se dia 13 de Agosto ao abrigo de uma parceria com os grupos Lease Fly e Newtour, informou a Cabo Verde Airlines em comunicado divulgado segunda-feira.

A companhia adianta no comunicado que aquelas ligações vão ser feitas com recurso a aviões ATR 42-300 daqueles dois grupos internacionais.

“A Cabo Verde Airlines e os respectivos parceiros irão explorar as rotas de alta densidade numa operação conjunta e os aviões serão pintados de acordo com a marca actual da companhia cabo-verdiana”, pode ler-se.

A mesma fonte acrescenta que num “futuro próximo”, a Lease-Fly pretende obter o seu próprio certificado de operador em Cabo Verde e em parceria com a Cabo Verde Airlines operar as ligações inter-ilhas e à plataforma da ilha do Sal.

A Lease-Fly é uma empresa registada em Portugal com bases operacionais em Espanha e França, sendo proprietária de aviões ATR 42-320, que estão disponíveis desde Julho 2019 em regime de “wet lease” (disponibiliza o avião e tripulação completa).

A Newtour é um dos maiores grupos no sector do turismo a operar em Portugal, actuando em diversas áreas como a hotelaria, a distribuição B2B e B2C, contando com mais de 30 anos de experiência no mercado cabo-verdiano.

Entretanto, o governo de Cabo Verde reunido em Conselho de Ministros aprovou um aval para cobrir parte do empréstimo de 22 milhões de euros que a Cabo Verde Airlines contraiu junto de dois bancos locais, prevendo a possibilidade de emissão de uma garantia do Estado.

A resolução refere que o aval do Governo “cobre responsabilidades até 10,78 milhões de euros” do empréstimo, parcela representativa dos 49% do capital social que o Estado detém na antiga empresa Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), actualmente designada por CVA. (Macauhub)