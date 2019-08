Moçambique coloca à venda Empresa de Importação e Exportação de Medicamentos

O Instituto de Gestão de Participações do Estado (Igepe) de Moçambique colocou à venda a Empresa de Importação e Exportação de Medicamentos (Medimoc), segundo um anúncio divulgado no final da semana passada em Maputo.

O anúncio informa que o Igepe pretende alienar a Medimoc a uma entidade nacional ou estrangeira, técnica e financeiramente capaz de dar continuidade ao negócio da empresa, tendo os interessados de ter já realizado negócios similares.

A Medimoc é uma sociedade anónima com capital social de 59 milhões de meticais (964,5 mil dólares) e com três delegações nas cidades meridional de Maputo, central da Beira e nortenha de Nampula.

O capital social da empresa é detido pelo Estado em 65%, estando os restantes 35% na Medigest, sociedade que representa os gestores, técnicos e trabalhadores.

O jornal moçambicano O País escreveu que a alienação da Medimoc enquadra-se no processo de reestruturação do sector empresarial do Estado, visando o saneamento financeiro das companhias estatais, muitas das quais se encontram estagnadas.

A Medimoc é uma das oito empresas estatais cujo processo de reestruturação foi concluído em 2018, no âmbito da revitalização do tecido empresarial do Estado. (Macauhub)