Nova concessionária de transportes marítimos em Cabo Verde inicia actividade dia 15 de Agosto

A entrada em funcionamento da nova concessionária de transportes marítimos dia 15 de Agosto “vai unir todas as ilhas que passarão a contar com um mercado único”, disse domingo o ministro dos Transportes e Turismo e ministro da Economia Marítima de Cabo Verde.

O ministro José Gonçalves disse ainda que a medida adoptada pelo governo para ultrapassar os problemas de ligação marítima que o arquipélago enfrentava “vai trazer uma nova dinâmica ao setor, indo o número de viagens por via marítima ser reforçado”, segundo informação oficial.

Numa primeira fase, a concessionária vai iniciar as viagens com os barcos disponíveis de momento e, até ao final do ano, deverá operar uma outra embarcação que está a sofrer as adaptações necessárias.

José Gonçalves, que efectuava uma visita de trabalho à ilha Brava acompanhado do chefe da cooperação da União Europeia em Cabo Verde, José Roman Leon Lora, disse também estar previsto no contrato de concessão que toda a frota deve ser substituída no prazo de dois anos “a fim de servir melhor Cabo Verde.” (Macauhub)