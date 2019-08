Profissionais liberais de Macau visitam Brasil no quarto trimestre

Profissionais liberais de Macau efectuam uma visita ao Brasil no quarto trimestre de 2019 para intercâmbio com os seus congéneres brasileiros, caso de advogados, anunciou segunda-feira a presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

Irene Va Kuan Lau disse ainda que a visita organizada pelo IPIM visa igualmente estabelecer canais de cooperação, possibilitando que as empresas brasileiras que tencionam entrar no interior da China, bem como as homólogas chinesas que pretendem explorar o mercado brasileiro, utilizem os serviços jurídicos e de outro tipo de Macau, para expandir os seus negócios.

A presidente do IPIM usava da palavra no decurso da quarta reunião da Comissão para o Desenvolvimento da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, no decurso da qual foi efectuada uma retrospectiva dos trabalhos realizados e dos avanços obtidos na construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, desde o quarto trimestre de 2018 até à presente data.

Irene Va salientou ainda o facto de Macau ter desempenhado, de forma satisfatória, o seu papel de plataforma para a promoção do crescimento comercial, o que é demonstrado pelo facto de o comércio entre a China e os países de língua portuguesa ter registado um aumento de 25,2% em 2018 quando comparado com 2017.

O Chefe do Executivo de Macau recordou que em 2019 assinala-se o 70º aniversário da implantação da República Popular da China, o 20º aniversário do retorno de Macau à Pátria e o 1º ano da execução das Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. (Macauhub)