Angola obtém um receita de 232,8 milhões de dólares com a venda de diamantes no segundo trimestre

A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam) obteve uma receita bruta de 232,8 milhões de dólares no segundo trimestre com a venda de 1,5 milhões de quilates ao preço médio de 155,3 dólares por quilate, informou a empresa.

A receita obtida no segundo trimestre representou uma quebra de 135,8 milhões de dólares face à contabilizada no primeiro trimestre, realidade que foi justificada com o facto de a Sociedade Mineira do Catoca, o maior produtor angolano com uma quota de 80%, não ter comercializado o lote de Abril.

A Sodiam obteve uma receita bruta de 368,66 milhões de dólares no primeiro trimestre com a venda de 2,647 milhões de quilates, fazendo com que o acumulado do ano atinja 601,46 milhões de dólares, com a comercialização de 4,1 milhões de quilates.

As províncias angolanas da Lunda Sul com 89% e Lunda Norte com 11% lideram a produção comercializada entre Abril e Junho de 2019, sendo que 1,332 milhões de quilates foram obtidos em quimberlitos e 165 289 quilates em aluvião. (Macauhub)