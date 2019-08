Moçambique aprova 180 projectos de investimento no primeiro semestre de 2019

O governo de Moçambique aprovou no primeiro semestre 180 projectos de investimento a serem implantados nas Zonas Económicas Especiais existentes no país, disse o director-geral da Agência para a Promoção de Investimento e Exportação (Apiex).

Lourenço Sambo, citado pelo matutino Notícias, de Maputo, disse ainda que dos 180 projectos 99 estão operacionais, encontrando-se outros 66 em execução na Zona Económica Especial de Nacala, na província nortenha de Nampula.

O jornal é omisso quanto à situação dos restantes 24 projectos de investimento que foram aprovados no primeiro semestre de 2019.

O director-geral da Apiex adiantou estar o governo consciente de que as Zonas Económicas Especiais constituem a espinha dorsal da economia do país, “havendo por isso esforços no sentido de se garantir a existência de iniciativas a serem implantadas nessas zonas.”

Lourenço Sambo, apesar de reconhecer que a economia de Moçambique está a passar por um período atípico decorrente da crise financeira, acredita que a situação não afecta o funcionamento daquelas zonas. (Macauhub)