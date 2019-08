Cabo Verde e Angola assinam acordo para evitar dupla tributação

Os governos de Cabo Verde e de Angola assinam hoje, quinta-feira, em Luanda, um acordo bilateral para evitar a dupla tributação e permitir, por outro lado, a “livre circulação de bens e de capitais”, segundo informação oficial.

O vice-primeiro-ministro Olavo Correia disse que esta iniciativa permitirá que os cabo-verdianos e os angolanos “circulem com total liberdade entre os dois países”, segundo a agência noticiosa Inforpress.

“A única coisa que controlamos é o branqueamento de capitais e o combate ao terrorismo”, precisou Olavo Correia, que é também ministro das Finanças, à margem da reunião do Conselho de Concertação Social realizada terça-feira, na Praia, em que foram analisadas as directrizes do Orçamento de Estado para o ano económico de 2020.

O ministro cabo-verdiano disse ainda que em Luanda vai falar sobre a experiência do poder local em Cabo Verde que, segundo ele, é “bem sucedida.”

“Cabo Verde fez uma experiência extraordinária, desde 1992, quando criou o poder local democrático”, indicou o vice-primeiro-ministro, acrescentando que é esta experiência que vai levar a Angola. (Macauhub)