Cartões foram o meio de pagamento mais utilizado em Cabo Verde em 2018

Os cartões de pagamento foram os instrumentos electrónicos mais utilizados em Cabo Verde durante 2018, tendo representado 86,0% do total das transacções efectuadas no país, informou o Banco de Cabo Verde (BCV).

O banco central informou ainda que pela primeira na história bancária do país os valores pagos através dos POS (pontos de venda) foram superiores aos montantes em numerário levantados nas caixas automáticas.

Salientando que o exercício de 2018 continuou a evidenciar uma tendência crescente na utilização de instrumentos electrónicos de pagamento pelos cabo-verdianos, o BCV que depois dos cartões de pagamento surgiram as transferências (8,6%) e os cheques (5,2%).

Os dados constam do Relatório do Sistema de Pagamentos (2018), que mostra que no total foram realizadas 30,6 milhões de operações com cartões através da rede vinti4, das quais 78,6 % (24 milhões de transacções) com movimentação de fundos, o que corresponde a 92,9 mil milhões de escudos.

O relatório indica que apesar do uso corrente dos meios de pagamentos electrónicos, o numerário continua a evidenciar-se como o mais utilizado pela população nas transacções comerciais do dia-a-dia, dada as suas características de utilização prática, confidencialidade e de liquidez imediata. (Macauhub)