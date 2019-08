Governo de Angola coloca em concurso público cinco concessões mineiras

O governo de Angola inicia dia 27 de Julho corrente em Luanda a apresentação pública do primeiro concurso público para a concessão de direitos mineiros para a prospecção e exploração de diamantes, ferro e fosfato, segundo informação oficial.

A informação foi divulgada quarta-feira pelo ministro dos Recursos Minerais e Petróleos de Angola, Diamantino de Azevedo, no final da cerimónia de abertura das II Jornadas Técnico-Científicas promovidas pela Associação Angolana de Mulheres em Geociências.

O ministro anunciou igualmente que depois da sessão de Luanda, terão lugar apresentações no Dubai, em Setembro, depois Londres e mais tarde Pequim.

O processo tem por objectivo levar a concurso cinco concessões mineiras, sendo duas de diamantes nas províncias angolanas da Lunda Norte e Lunda Sul, uma de ferro, na província do Cuanza Norte, e duas de fosfatos, nas províncias de Cabinda e Zaire

Diamantino de Azevedo disse ainda que o anúncio da abertura do concurso visa apenas proporcionar maior transparência na gestão da economia de Angola, conforme as orientações do Presidente João Lourenço. (Macauhub)