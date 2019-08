Macau tinha 107,9 mil automóveis ligeiros no final do primeiro semestre

O número de automóveis matriculados em Macau no final do primeiro semestre ascendia a 107,9 mil, um aumento de 0,8% em termos homólogos, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

Aqueles serviços informaram ainda que o número de ciclomotores (24,6 mil) baixou 9,3% e o de motociclos subido 1,8%, sendo que em termos globais o número de veículos matriculados em Macau baixou ligeiramente no final de Junho de 2019, uma contracção homóloga de 0,1%.

De mencionar que Macau dispunha de 448,9 quilómetros de rodovias no final de 2018.

No final de Junho havia 120,8 mil utilizadores de telefones da rede fixa e 2,1 milhões de utilizadores de telefonia móvel, tendo-se observado decréscimos de 6,1% e 11,0%, respectivamente, face ao final de Junho de 2018.

Os Serviços de Estatística e Censos informaram também que havia no final do primeiro semestre 561,7 mil utilizadores registados do serviço de acesso à Internet, um acréscimo homólogo de 7,0%.

A população de Macau ascendia a 670,9 mil pessoas no final do primeiro trimestre. (Macauhub)