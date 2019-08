População de Macau atinge 672 mil pessoas em Junho de 2019

A população de Macau era composta por 672 mil pessoas no final de Junho de 2019, um acréscimo trimestral de 1100 pessoas, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

A população feminina, com 357,5 mil pessoas, representava 53,2% da população total no final do primeiro semestre, informaram ainda aqueles serviços.

No final de Junho havia em Macau 190,3 mil trabalhadores não-residentes, um aumento trimestral de 852 trabalhadores.

A área terrestre de Macau é de 32,9 quilómetros quadrados, pelo que tem uma densidade populacional de 20 425 pessoas por quilómetro quadrado, uma das mais elevadas do mundo. (Macauhub)