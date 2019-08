Comércio entre a China e os países de língua portuguesa aumenta 1,17% no 1.º semestre de 2019

O valor do comércio entre a China e os países de língua portuguesa cresceu marginalmente 1,17% de Janeiro a Junho de 2019 em termos homólogos para 70 139 milhões de dólares, segundo dados oficiais chineses divulgados pelo Fórum de Macau.

As exportações chinesas para os oito países de língua portuguesa atingiram nos primeiros seis meses do ano um valor de 19 706 milhões de dólares (uma quebra homóloga de 6,13%) tendo-se as importações situado em 50 433 milhões de dólares (mais 4,34%), gerando para a China um défice comercial de 30 727 milhões de dólares.

O comércio com o Brasil apresentou um acréscimo de 0,33% no primeiro semestre para 51 959 milhões de dólares, com a China a comprar às empresas brasileiras mercadorias no valor de 36 314 milhões de dólares (+4,99%) e a vender produtos no valor de 15 644 milhões de dólares (-9,03%).

As trocas comerciais com Angola atingiram no período em análise 13 643 milhões de dólares (+1,90%), com exportações chinesas no valor de 935 milhões de dólares (-10,26%) e importações no montante de 12 708 milhões de dólares (+2,93%).

Portugal surge a seguir em termos de valor com um comércio com a China no montante de 3276 milhões de dólares (+15,66%), em que 2158 milhões de dólares (+22,66%) corresponderam a exportações chinesas e 1118 milhões de dólares (+4,20) a exportações portuguesas.

O comércio com Moçambique atingiu de Janeiro a Junho 1149 milhões de dólares (-5,05%), com as empresas chinesas a terem exportado bens no valor de 864 milhões de dólares (-2,81%) e a terem importado mercadorias no montante de 285 milhões de dólares (-11,24%).

O valor das trocas comerciais com os restantes países de língua portuguesa – Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – atingiram um valor de 110 milhões de dólares no primeiro semestre. (Macauhub)