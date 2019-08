Fundo de Segurança Social de Macau tem quase 10 mil milhões de dólares em activos

Os activos totais do Fundo de Segurança Social de Macau situavam-se em 79 854 milhões de patacas (9981 milhões de dólares) no final de 2018, um acréscimo homólogo de 3,16%, segundo o Relatório Anual do Fundo de Segurança Social relativo ao ano transacto.

2018 foi ainda o ano em que entrou em vigor o regime de previdência central não obrigatório tendo, na sequência de mais de duas centenas de sessões de esclarecimento, mais de 100 empresas aderido aos planos conjuntos de previdência e mais de 36 mil pessoas criado os planos individuais de previdência.

As receitas totais do Fundo de Segurança Social de Macau em 2018 atingiram 8116 milhões de patacas (1014 milhões de dólares) e as despesas, igualmente totais, situaram-se em 5672 milhões de patacas, gerando um saldo positivo de 2443 milhões de patacas.

As despesas fundamentais centraram-se nas prestações do regime de segurança social, que corresponderam a 72,34% do total, sendo a verba envolvida de 4103 milhões de patacas e 134,7 mil beneficiários.

O número de beneficiários de 2018 representa um aumento de 9623 pessoas comparativamente a 2017, ou mais 7,7%. (Macauhub)