Cabo Verde Airlines aumenta voos para Portugal com chegada de um novo avião

A Cabo Verde Airlines vai aumentar para três o número de voos semanais entre Praia e Lisboa, a partir de 30 de Agosto, com a aquisição de um novo avião, informou segunda-feira a companhia.

O comunicado adianta que com a chegada do Boeing 737-300 previsto para hoje, 13 de Agosto, a companhia pretende dar resposta ao aumento de procura e ligar as capitais de Cabo Verde e de Portugal com mais uma frequência.

Todos os voos terão ligação à ilha do Sal, onde se localiza a plataforma internacional da Cabo Verde Airlines, aí fazendo ligação com outros destinos operados pela companhia.

A frota actual da companhia é composta por três Boeing 757-200, que garantem as ligações do arquipélago para Dacar, Lisboa, Paris, Milão, Roma, Boston, Fortaleza, Recife e Salvador.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, anunciou quinta-feira em Luanda que a companhia aérea do seu país iria passar a voar duas vezes por semana para Luanda, a partir do mês de Dezembro.

O governo de Cabo Verde vendeu em Março passado uma participação de 51% da companhia aérea nacional à Lofleidir Cabo Verde, uma empresa detida em 70% pela Loftleidir Icelandic EHF e em 30% por empresários islandeses com experiência no sector da aviação. (Macauhub)