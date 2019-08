Cultura de Macau contribui para a construção cultural da Grande Baía

A cultura de Macau, imbuída de características históricas e humanistas únicas, fruto de centenas de anos de intercâmbio entre a cultura chinesa e a ocidental, contribui para a construção cultural da Grande Baía, disse segunda-feira o Chefe do Executivo de Macau.

Chui Sai On intervinha na cerimónia de inauguração do Fórum Internacional sobre a “Missão Cultural no Desenvolvimento e Construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, organizado pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), que decorreu segunda-feira em Macau.

Lembrou que Macau, além do seu Centro Histórico, inscrito na lista do património mundial, distingue-se por um vasto e diversificado património cultural intangível nacional e referiu ainda que a cultura comercial, a cultura popular, a cultura religiosa, a cultura associativa, a cultura filantrópica, entre outras existentes em Macau, apresentam características únicas, com um forte matiz internacional, fruto do convívio da cultura chinesa com outras culturas.

O Chefe do Executivo sublinhou que estas culturas, motores do desenvolvimento cultural da Grande Baía, contribuirão para o aumento da força de coesão desta região, promovendo assim o entendimento entre os povos e o intercâmbio de culturas no processo da construção da Grande Baía e da execução da iniciativa “Faixa e Rota”, pautadas pela captação de investimentos e pela internacionalização.

Chui Sai On disse também que o desenvolvimento cultural é um elemento fundamental na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e que para assegurar o desenvolvimento sustentável desta região a sua população deve partilhar uma mesma identidade cultural, considerando que a cultura de Macau é motor do desenvolvimento cultural dessa região.

Sublinhou que esta a missão atribuída a Macau pelas “Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, que é de criar uma “base de intercâmbio e cooperação que, tendo a cultura chinesa como predominante, promove a coexistência de diversas culturas”, injectou uma vitalidade renovada na participação da RAEM na construção da Grande Baía e contribui significativamente para que o território identifique correctamente a sua posição e aumente a sua competitividade.

A cerimónia de inauguração do Fórum, cujos trabalhos encerram hoje, contou, entre outras entidades, com a participação da chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong Carrie Lam e do governador da província de Guangdong, Ma Xingrui. (Macauhub)