Presidente de Moçambique garante energia para todos até 2030

O Presidente de Moçambique garantiu que todos os moçambicanos terão acesso a energia eléctrica no prazo de 10 anos, ao abrigo do programa “Energia para todos”, quando segunda-feira usava da palavra no Namialo, distrito de Meconta, província de Nampula.

Filipe Nyusi disse que o “Energia para todos” é um programa que pretende garantir o acesso universal à energia num horizonte temporal de 10 anos, “que o governo está a executar para todos os consumidores a ela possam ter acesso até ao ano de 2030.”

O Chefe de Estado dirigia-se a populares depois de naquele posto administrativo ter procedido à inauguração de subestação de transformação de energia eléctrica, que vai abastecer a região Norte do país, segundo o matutino Notícias, de Maputo.

A subestação inaugurada que fornece energia às províncias de Nampula e Cabo Delegado é de 110-33 KV, com um transformador de alta tensão com capacidade de 40 MVA e uma linha de 80 quilómetros em média tensão, um empreendimento orçado em 19 milhões de dólares, montante que foi financiado pelo governo do Japão, através da Agência de Cooperação Internacional Japonesa (JICA) e construído pela Mitsubishi Corporation.

O projecto conta, igualmente, com a construção de três quilómetros de linha de alta tensão de 110 KV e três torres para ligar às linhas existentes e inclui a montagem de três postos de transformação de baixa tensão para 200 consumidores domésticos e comerciais. (Macauhub)