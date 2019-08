Grupo China Energy Engineering Corporation constrói central termoeléctrica em Moçambique

A Somagec Moçambique, uma subsidiária do grupo China Energy Engineering Corporation, vai construir uma central termoeléctrica alimentada a carvão no distrito de Nacala-a-Velha, província de Nampula, escreveu o jornal moçambicano O País.

O cronograma deste projecto, consultado pelo jornal, estabelece que as obras de construção deverão ficar concluídas em 2022, estando o seu custo estimado em 21,7 mil milhões de meticais (355 milhões de dólares).

A central, que irá dispor de capacidade para produzir 200 megawatts de energia eléctrica, será alimentada com o carvão extraído pela Vale Moçambique, subsidiária do grupo brasileiro Vale, em Moatize, na província de Tete.

O Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito, realizado pela Impacto, a consultora contratada para fazer o levantamento dos possíveis impactos do projecto no distrito de Nacala-a-Velha, afirma que o mesmo é viável.

O jornal escreveu ainda que este empreendimento irá suprir o défice energético naquela zona do país, sendo que a cidade de Nampula dispõe apenas de 42 megawatts, muito aquém das necessidades do consumo, que em 2023 serão de 115 megawatts, segundo estimativas do Plano Director da Electricidade de Moçambique. (Macauhub)