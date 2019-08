Missão do estado de São Paulo, Brasil, regressa da China com investimentos anunciados

A Missão China 2019 permitiu angariar intenções de investimento de empresas e instituições financeiras chinesas no montante de 24,8 mil milhões de dólares a realizar em 10 anos, disse o governador do estado brasileiro de São Paulo.

A comitiva, que incluía o governador João Dória, cinco secretários de Estado (Fazenda e Planeamento, Desenvolvimento Económico, Agricultura e Abastecimento, Transportes Metropolitanos e Relações Internacionais) e representantes de 30 empresas, realizou dezenas de encontros com grupos chineses interessados tanto em comprar produtos paulistas como em investir em São Paulo.

O governador adiantou que daquele montante 10 mil milhões de dólares decorrem de um compromisso com o Banco de Desenvolvimento da China e outros 10 mil milhões de dólares de um arranjo semelhante com o banco dos BRICS.

“Os restantes 4,8 mil milhões de dólares são intenções de investimento de empresas chinesas, a serem efectuados ao longo dos próximos cinco anos”, disse João Dória, que mencionou pela sua dimensão o investimento de 800 milhões de dólares a ser efectuado pelo grupo Huawei numa nova fábrica de produtos electrónicos.

A fábrica, cuja localização está ainda por decidir, irá montar “telefones inteligentes”, sendo que o investimento a realizar nos próximos três anos – de 2020 a 2022 – visa abastecer o mercado brasileiro e exportar o excedente para os restantes países da América Latina.

O anúncio ocorreu no penúltimo dia da visita à China do governador João Dória, sendo que a nova fábrica será a segunda que o grupo Huawei tem no Brasil, depois da de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo.

O programa da missão, “a maior comitiva multi-sectorial de empresários já enviada ao país asiático pelo Brasil”, incluiu a inauguração do escritório de representação em Xangai da InvestSP, a agência de promoção de investimento daquele estado, que teve lugar na passada sexta-feira, dia 9 de Agosto. (Macauhub)